99/3 askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2019 Ağustos er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemleri ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yeni askerlik sistemine göre, Ağustos celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, 6 ay askerlik yapacaklar ya da 1 ayın ardından bedelli yapabilecekler. Peki, MSB açıkladı! 99/3 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Ağustos celp yerleri açıklandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savuma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.