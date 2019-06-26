TOKİ sonuçları İstanbul 2019 takvimi için beklenen kura yeri, saati ve canlı yayın tarihi sonunda açıklandı. İşte TOKİ İstanbul Kura Tarihi 2019 takvimi! TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.