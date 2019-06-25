Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 1 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Haziran 2019 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. Ucuz alt gelir grubunun kurasız, başvuru önceliğine göre satışa sunulması işlemine TOKİ açık satış yöntemi adı verilmektedir. Bu yöntemde ucuz konutlar başvuru önceliğine göre satıldığı için ilanların takip edilerek hemen başvuruda bulunulması çok önemlidir. TOKİ başvuruları kurum tarafından verilen ilan metninde belirtilen bankalara yapılıyor. Satışlar ya Ziraat Bankası şubeleri ya da Halkbank şubeleri üzerinden yapılıyor. İşte TOKİ 10 bin lira peşinat ve 305 lira taksitle ev alma başvuru şartları! İşte TOKİ alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri ve tüm detaylar haberimizde.