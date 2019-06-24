İstanbul TOKİ kuraları ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları başlamıştı. İstanbul'da yapılan konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, kura tarihini araştırıyor. Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla, Başakşehir Ayazma ve Başakşehir Hoşderet için kura tarihleri belli oldu. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? 2019 İstanbul Başakşehir, Silivri, Tuzla kura çekilişi ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz