Son Dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerde yüzde 54,21 oranında bir oy alarak ipi göğüsleyen Ekrem İmamoğlu'nun bugün ya da yarın mazbatasını alarak görevine başlaması bekleniyor. İmamoğlu, görevi İBB Başkanlığı'na vekaleten atanan Ali Yerlikaya'dan alacak.

Tutanağa göre ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım da oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar büyük bir merakla mazbata ne demek sorusuna yanıt arıyor. Peki, mazbata ne demek ve mazbata kimlere verilir? İşte detaylar....