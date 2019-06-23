İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor... Bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gitti. İstanbul seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarışacağı 23 Haziran seçiminin sonuçları takvim.com.tr'den canlı olarak takip edilebilecek. Peki, İstanbul'da ilk sonuçlar nasıl? İstanbul seçim sonuçları oy oranları ne durumda? İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sayfası...

İSTANBUL'DA İLK SONUÇLAR NASIL?

YSK tarafından yayın yasağı kalkar kalkmaz ilk sonuçlar burada olacak.

CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YSK'DAN MÜHÜRLÜ ZARF KARARI

AK Parti ve CHP, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 14.00'te toplandı.

İKİ TEMSİLCİ DE DİLEKÇE GÖNDERDİ

AA'nın haberine göre AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi.

İLÇE İLÇE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YAPILAN TESPİTLER BELİRTİLDİ

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

İKİ TEMSİLCİ DE: GEÇERLİ SAYILSIN

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti. Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK'DAN KARAR

YSK, milletvekili seçimi mührü taşıyan zarfların kabulüne karar verdi. Yapılan açıklamada, "Milletvekili seçimi mührünü taşıyan zarflar da geçerli" dedi.