23 Haziran İstanbul ilçe ilçe son dakika seçim sonuçları! Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ilçe ilçe oy oranları

23 Haziran İstanbul yerel seçim sonuçları belli oldu! 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbullular bir kez daha sandık başına gitti. 39 ilçede oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz seçimde en kritik ilçeler olarak Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe göze çarpmıştı. Peki 23 Haziran Esenyurt seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Bağcılar seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Kadıköy seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Fatih seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Maltepe seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum ne? Son dakika açıklanan sonuçlara göre AK Parti adayı Binali Yıldırım mı, CHP adayı Ekrem İmamoğlu mu önde? İstanbul'un 39 ilçesinde son dakika seçim sonuçları ne durumda? İşte 23 Haziran İstanbul ilçe ilçe son dakika AK Parti ve CHP oy oranları… (Yayın yasağı kalktığı andan itibaren sonuçlar sayfamızda olacaktır)

23.06.2019 16:40 - Son Güncelleme: 23.06.2019 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





