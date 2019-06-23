23 Haziran İstanbul ilçe ilçe son dakika seçim sonuçları! Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ilçe ilçe oy oranları
23 Haziran İstanbul yerel seçim sonuçları belli oldu! 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbullular bir kez daha sandık başına gitti. 39 ilçede oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz seçimde en kritik ilçeler olarak Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe göze çarpmıştı. Peki 23 Haziran Esenyurt seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Bağcılar seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Kadıköy seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Fatih seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Maltepe seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran Bayrampaşa seçim sonuçlarında son durum ne? Son dakika açıklanan sonuçlara göre AK Parti adayı Binali Yıldırım mı, CHP adayı Ekrem İmamoğlu mu önde? İstanbul'un 39 ilçesinde son dakika seçim sonuçları ne durumda? İşte 23 Haziran İstanbul ilçe ilçe son dakika AK Parti ve CHP oy oranları… (Yayın yasağı kalktığı andan itibaren sonuçlar sayfamızda olacaktır)
İstanbul 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından YSK'nın aldığı karar doğrultusunda bir kez daha sandık başına gitti. Yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. Peki 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran İstanbul ilçe ilçe son dakika seçim sonuçları? 23 Haziran Binali Yıldırım oy oranı kaç? 23 Haziran Ekrem İmamoğlu oy oranı kaç? İşte İstanbul'da ilçe ilçe 23 Haziran seçim sonuçları... (Sayfamız sürekli güncellenmektedir)