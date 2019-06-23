İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için bugün vatandaşlar oy kullandı. Seçimin ardından Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. Şimdi birçok kişi Binali Yıldırım kimdir sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Binali Yıldırım kaç yaşında ve nereli? İşte Binali Yıldırım'ın hayatı…

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.