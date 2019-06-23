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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:48

kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli, kaç yaşında ve kaç çocuğu var? İşte hayatı...

Milyonlarca İstanbullu seçmen bugün sandık başına gitti. Oylarını kullanan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla İstanbul seçim sonuçlarını araştırıyor. İnsanlar Millet İttifakı CHP adayı hayatı hakkındaki detayları da merak ediyor. Bu nedenle sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte Ekrem İmamoğlu'nun hayatı...

Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli, kaç yaşında ve kaç çocuğu var? İşte hayatı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için bugün vatandaşlar oy kullandı. Seçimin ardından Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Şimdi birçok kişi Ekrem İmamoğlu kimdir sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem İmamoğlu'nun hayatı…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. İmamoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.

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