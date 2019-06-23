23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları için geri sayım başladı. Saat 08.00'de oy vermek için sandık başına giden Sultangazi halkı 'sandığımdan kim çıktı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Oy verme işlemi sona erdikten sonra seçim sonuçlarına dair detaylar merak ediliyor. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen seçimde Sultangazi seçim sonuçları son durum nedir? 23 Haziran İstanbul Sultangazi Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? İşte 23 Haziran İstanbul Sultangazi seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için oy veren Sultangazi halkı sonuçları araştırıyor. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları sayım başlar başlamaz haberimizde yer alacak. Sultangazi seçim sonuçları bilgisine takvim.com.tr'den anbean ulaşabilirsiniz.

BİNALİ YILDIRIM OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

EKREM İMAMOĞLU OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

Sultangazi'deki Başlıca Tarihi Eserler;

Güzelce Su Kemeri : Güzelce Kemeri, Gözlüce Kemeri ya da Cebeciköy Kemeri, İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci mahallesi sınırları içinde kalan tarihî bir su kemeridir. Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155 metre olan kemerin altta 8; üstte ise 11 gözü vardır. Kemer duvarları en altta 5,4; üstte ise 2,6 metre kalınlığındadır. Kemer yapımında kesmetaş kullanılmıştır.

Bir Mimar Sinan eseri olan yapı; günümüzde Alibeyköy Barajı'nın havzası içinde kalmış durumdadır. Yaz mevsiminde baraj gölünün sularının çekildiği dönemlerde yakından incelenebilir. Yapıldığı 16. yüzyılın mimarî özelliklerini bozulmadan muhafaza etmeyi başarabilmiştir. Yakın çevresinde yerleşim olmadığı ve hemen hemen yarısına kadar baraj suları içinde kaldığı için günümüzde de tahrip olma tehlikesi asgarî düzeydedir.

Mağlova Su Kemeri (1554-1562) : Mimar Sinan'ın su kemerleri eserlerinin en büyük en özellikli vede en muhteşem eseri Sultangazi sınırları içersindedir.

Sultangazi'de mimar MimarSinan a ait iki kemer vardır, biri Mağlova diğeri Güzelce kemer. Mağlova Kemeri ya da Muallakkemer, Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında İstanbul'da, Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan su kemeri. Bugün Sultangazi ilçesi sınırlarında bulunan Cebeci köyü yakınlarındadır. 1563 yılında selden zarar görmüşse de aynı yıl onarılarak eski haline getirilmiştir.

Alibeyköy barajının göl suyu yapıtın dörtte birini kaplamaktadır. Kemer İstanbul'a su taşımaya devam etmektedir. Eser dünya su mimarisinin baş yapıtlarından biri olarak kabul edilir.

Kilise : Sultangazi Cebeci köyü İstanbul Rumlarının yayla evleri ve pazar günü mesire alanıdır, İstanbul Rumlarının kilisesi vardır, burada hem mesire hemde pazar ayinleri yapılan kilise vardır, kilisede büyük fırınlar vardır, burayı ordusu ile ziyaret eden Mustafa Kemal'in ordusuna kilisedeki fırınlarda ekmek yapılıp verilmiştir. Atatürk dönemindeki mübadele nedeni ile bölgedeki Rumlar Yunanistan'a göç etmiş ve Yunanistan'dan buraya göç gelmiştir, mübadeleden sonra kilise kullanılmamış ve yeterince korunmadığından halkın tarihi eşya arama kazılarından dolayı tahrip edilmiştir, şu an metruk ve yıkık durumdadır.

Sultangazi Nirengi Taşları ; Nirengi taşları ölçüm noktalarıdır, yüksek olan tepelerde bulunur, ülkedeki harita alan ölçümleri bu taşlardan ölçülerek sabitlenir, nirengi taşları devlet güvencesindedir, nirengi taşları hiçbir şekilde yerinden oynatılamaz…

Sultangazi nirengi taşları iki tanedir.

Sultangazi şehir parkı ile ekmek fabrikası arasındaki nirengi taşı.

Cebeci köyü doğu tepesindeki yangın kulesi yanındaki nirengi taşı.