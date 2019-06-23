İstanbul seçimi oy oranları nasıl? 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy verme işlemi gerçekleştirildi. Milyonlarca İstanbullu, yeni belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Vatandaşlar, oy kullandıkları sandıklardan hangi partinin önde olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul seçimi oy oranları nasıl? 23 Haziran sandığımdan kaç oy çıktı? AK Parti mi, CHP mi önde? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL SEÇİMİ OY ORANLARI NASIL?

Oy oranları henüz belli olmadı. YSK tarafından yayın yasağı kalkar kalkmaz sonuçlar burada yer alacaktır.

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SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçimin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor. CHP son seçimlerde "Sandığım Kim Aracı?" paylaşıyor ve T.C. kimlik numarası girilerek sandık sorgulama yapılabilir ve direkt olarak sandık sonuçları öğrenilebiliyor.

23 HAZİRAN CHP SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİMİ İSTANBUL'DAN TAKİP EDECEK

Başkan Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

"SONUÇLARI İSTANBUL'DA TAKİP EDECEĞİM"

Başkan Erdoğan, "Tabi hepimiz çok gayret ettik, İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tabi buradan geriye götürme noktasında bir çalışma yapıldı. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SANDIK ÇAĞRISI

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık müşahitlerine çağrıda bulundu.

Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.

AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok.

Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim.

Sizlere güvenim tam!

Hepinize teşekkür ediyorum."