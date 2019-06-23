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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 19:14

AA'dan açıklaması: Veri akışı 19:15'te başlayacak

lerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:15'te yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.

lerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:15'te yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.


AA'dan yapılan açıklamada,"Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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