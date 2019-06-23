Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:15'te yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler YSK ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.



AA'dan yapılan açıklamada,"Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.