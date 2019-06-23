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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 19:10

YSK kalktı mı? 23 Haziran açıklanıyor mu?

İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar büyük bir merakla "YSK kalktı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. için heyecanlı beyleyiş sürüyor. Peki, 23 Haziran ? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Yayın yasağı kalktı mı?

Yaklaşık 10.5 milyon kişi bugün İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerin ardından YSK yayın yasağının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, YSK yayın yasağı kalktı mı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor mu? İşte detaylar...

YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

YSK'dan yapılan açıklamada 19:15'te yayın yasağının kaldırılacağı belirtildi. Sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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