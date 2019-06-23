Yaklaşık 10.5 milyon kişi bugün İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerin ardından YSK yayın yasağının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, YSK yayın yasağı kalktı mı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor mu? İşte detaylar...

YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

YSK'dan yapılan açıklamada 19:15'te yayın yasağının kaldırılacağı belirtildi. Sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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