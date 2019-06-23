23 Haziran Şile seçim sonuçları için geri sayım başladı. Saat 08.00'de oy vermek için sandık başına giden Şile halkı 'sandığımdan kim çıktı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Oy verme işlemi sona erdikten sonra seçim sonuçlarına dair detaylar merak ediliyor. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen seçimde Şile seçim sonuçları son durum nedir? 23 Haziran İstanbul Şile Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? İşte 23 Haziran İstanbul Şile seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için oy veren Şile halkı sonuçları araştırıyor. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları sayım başlar başlamaz haberimizde yer alacak. Şile seçim sonuçları bilgisine takvim.com.tr'den anbean ulaşabilirsiniz.

BİNALİ YILDIRIM OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

EKREM İMAMOĞLU OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

ŞİLE TARİHÇESİ

Şile adını Ballıbabagiller familyasından, halk arasında mercanköşk olarak bilinen mevsimlik çiçekli bir bitkiden almaktadır. Şile'nin M.Ö. 7. Yüzyıla uzanan tarihinde Frig, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı İmparatorlukları yer almıştır.

İlk yerleşenlerin Bitinler olması nedeniyle bu bölge Bitinya olarak anılmıştır. Türkler bu bölgeye Osmanlılar zamanında yerleşmişler. 1350 yıllarında Orhan Bey zamanında Şile'nin civarına, 1450 yıllarında da Yıldırım Beyazıt zamanında Şile merkeze yerleşmişlerdir. Şile ilçe merkezindeki mahalle adları Yıldırım Beyazıt'ın akıncı beylerinin adlarıdır.

Şile 500 yıl Osmanlı Hükümdarlığında kalmış, 1918 Mondros Antlaşması ile İngilizlere bırakılmış ise de Kurtuluş Savaşı sonrası 7 Ekim 1922'de tekrar Türklerin egemenliğine geçmiştir.

Şile Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Belediye yapılmış, İstanbul'a yakınlığı, tabiat, ve kültür varlıklarının zenginliği ile turistik bir ilçe olarak tarihteki yerini almıştır.

Şile'nin sahip olduğu bu zenginlikler önemli bir potansiyeldir. Bu nedenle özenle korunarak, özellikle yatırımlarla gelişecek olan Şile; Turizm, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür ve Sanat Merkezi olacaktır. Yaşayan kültür varlığı Şile Bezi adına düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" sosyal ve ekonomik yaşama renk ve katkı sağlamaktadır.

Şile İstanbul'a yakınlığı, yeni açılan karayolunun getirdiği ulaşım kolaylığı ve hava yolu ulaşımına kazandırılan Kurtköy'deki Sabiha GÖKÇEN Havaalanı ile her zaman ülkemizin en gözde turistik ilçe merkezlerinden biri olarak yaşayacaktır.