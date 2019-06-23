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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:15

Erdoğan: Sonuçları 'dan takip edeceğim

Son dakika haberine göre Başkan , Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, sonuçlarını izleyeceği 'ne geçti.

Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğim

Başkan Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan sonuçlarını izleyeceği 'ne geçti.

"SONUÇLARI İSTANBUL'DA TAKİP EDECEĞİM"
Başkan Erdoğan, "Tabi hepimiz çok gayret ettik, dışında olanları buraya taşıma için tabi buradan geriye götürme noktasında bir çalışma yapıldı. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.

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