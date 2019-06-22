Başkan Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kur'an-ı Kerim dinleyen Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan'da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kur'an-ı Kerim dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da eşlik etti. Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.
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