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  • 23.06.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:10

sınırında /'lı 4 terörist yakalandı

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, 'nın Suruç ilçesinde yurda girerken yakalanan teröristler, sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Suriye sınırında PYD/PKK'lı 4 terörist yakalandı

'nın sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü / üyesi 4 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinden bir grup teröristin 'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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