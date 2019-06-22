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Başkan 'dan İstanbullulara sandık ç

Başkan : İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek sahip çıkma çsı yapıyorum.

Başkan Erdoğan, 'nde "İş Adamları ile Buluşma" programında önemli mesajlar verdi:

Sadece 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığının göstergesidir. Bizim başımıza gelenler bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksan olurlardı.

İstanbul susuzdu, adeta bir vaha o hale gelmişti. Küvetlere su dolduruyorduk, benzin istasyonundan su alır gibi su alıyorduk. Bütün bu noktada attığımız adımlarla, yaptığımız çalışmalarla İstanbul'u o zaman pırıl pırıl hale getirdik.

CHP adayının bizim teslim aldığımız zihniyetin çok daha beceriksiz, geri bir kişi olduğunu bu kişiyi yakından tanıyan en azından tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor.

İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek sahip çıkma çsı yapıyorum.

Kürt kardeşlerimi yanlış söylemle yanıltmaya çalışıyorlar. Ağrı'ya havalimanını biz getirdik. Biz ayrımcı değiliz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, Roman kim olursa olsun yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. tayinleriyle oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız.

BARZANİ İSTANBUL'DA
Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı 'yi kabul etti. 1.5 saat süren görüşmede, terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gibi konuların ele alındığı öğrenildi.



ÇOCUKLARA 700 BİNLİK DESTEK
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katkı sağladığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. "Atıktan Sanata" adlı proje kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden yapılan iki eser, ihtiyaç sahibi çocuklar için 700 bin liraya satıldı.

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