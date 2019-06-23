Türkiye bugün 23 Haziran Pazar günü İstanbul seçimleri için sandık başına gidiyor. Vatandaşlar oy kullanma saatleri ve oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? Gibi soruları oldukça merak ediyor. 23 Haziran'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul seçimleri öncesinde, oy kullanma saatlerinin nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Haziran İstanbul seçiminde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İstanbul seçimi oy kullanma saatleri...