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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 15:26

İstanbul seçimi oy verme işlemi saat kaçta bitecek? !

Milyonlarca İstanbullu, bugün sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belli olacağı seçimi öncesinde oy verme saatleri merak ediliyor. Nerede oy kullanacaklarını öğrenen vatandaşlar, oy verme işleminin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki, nde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte ... Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

23 Haziran İstanbul seçimi oy kullanma saatleri açıklandı

Türkiye bugün 23 Haziran Pazar günü İstanbul seçimleri için sandık başına gidiyor. Vatandaşlar oy kullanma saatleri ve oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? Gibi soruları oldukça merak ediyor. 23 Haziran'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul seçimleri öncesinde, oy kullanma saatlerinin nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Haziran İstanbul seçiminde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İstanbul seçimi oy kullanma saatleri...

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