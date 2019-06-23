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  • 23.06.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 15:14

oy kullanmama cezası nereye ne zaman ödenecek?

oy kullanmama cezası nereye ne zaman ödenecek 2019 yerel oy kullanmama cezası kaç para? 23 Haziran yerel seçimlerine saatler kala oy kullanmama cezası ne kadar sorgusu arttı. Sandık başına gitmeyecek olan vatandaşlar oy kullanmama cezası kaç para diye Google'da aratmaya başladılar. Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinde oy vermeyi düşünmeyen vatandaşlarımız, oy kullanmama cezası kaç para diye merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu daha önce belirlenen oy kullanmama cezasını 22 TL olarak belirlemişti. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır. Peki oy kullanmama cezası nereye ödenecek? İşte tüm detaylar. Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak.

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