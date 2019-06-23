23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinde oy vermeyi düşünmeyen vatandaşlarımız, oy kullanmama cezası kaç para diye merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu daha önce belirlenen oy kullanmama cezasını 22 TL olarak belirlemişti. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır. Peki oy kullanmama cezası nereye ödenecek? İşte tüm detaylar. Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak.