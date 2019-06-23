Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıtlarının dağıtılmaması yüzünden vatandaşların kafası karıştı. Ancak seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor. Peki, vatandaşların merak ettiği, seçmen kağıdı olmadan oy nasıl kullanılır? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte 'Seçmen kağıdım olmadan nasıl oy kullanabilirim?' sorusunun yanıtı... Bilindiği üzere seçim öncesi muhtarlıklar tarafından seçmen kağıtları dağıtılıyor. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi için seçmen kağıtlarının dağıtılmadığı için seçmenlerin kafası karıştı. Unutmayın, sandık başına giderken seçmen kağıdının yanınızda olmasına gerek yok.