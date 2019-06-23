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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 09:39

nasıl oy kullanabilirim?

yenileme i için geri sayım başladı. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta yeniden oy kullanacak. Yeni belediye başkanını seçecek olan İstanbullular, seçmen kağıdının muhtarlık tarafından dağıtılmaması sonrası 'Seçmen kağıdım olmadan nasıl oy kullanabilirim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Seçmen kağıdının yerine pasaport, ehliyet ya da nüfus cüzdanı yani T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu bu belgelerle sandığa gitmeniz yeterli olacak. Seçmen sorgulama işlemleri 'nın resmi internet adresi https://secmen.ysk.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar ilgili adresi açtıktan sorna ekranda yer alan bilgileri girerek seçmen bilgilerini görüntüleyebilecekler. Peki, seçmen kağıdı olmadan nasıl oy kullanılır? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 seçmen kaydı sorgulama işlemleri...

Seçmen kağıdım gelmedi nasıl oy kullanabilirim?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıtlarının dağıtılmaması yüzünden vatandaşların kafası karıştı. Ancak seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor. Peki, vatandaşların merak ettiği, seçmen kağıdı olmadan oy nasıl kullanılır? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte 'Seçmen kağıdım olmadan nasıl oy kullanabilirim?' sorusunun yanıtı... Bilindiği üzere seçim öncesi muhtarlıklar tarafından seçmen kağıtları dağıtılıyor. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi için seçmen kağıtlarının dağıtılmadığı için seçmenlerin kafası karıştı. Unutmayın, sandık başına giderken seçmen kağıdının yanınızda olmasına gerek yok.

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