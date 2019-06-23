Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.06.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 19:44

Adalar seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu? kim kazandı?

yerel seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. İstanbul için son dakika seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul'da oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçilecek ve kazanan aday belli olacak. 23 Haziran ve tüm gelişmeler gün boyunca takvim.com.tr adresinde sizlerle olacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu açılan sandık ve oy oranları, sandığımdan hangi aday çıktı gibi yoğun olarak merak edilen soruların cevapları haberimizde olacak. İşte 23 Haziran Adalar İstanbul seçim sonuçları: Adalar ilçesi Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu?

23 Haziran Adalar İstanbul seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Sandıklar kapanır kapanmaz ilk sonuçlar takvim.com.tr sayfasında sizlerle olacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçimle her şey aynı olarak korundu. Sadece kura çekimi yapılmadı. Bu bağlamda seçimden çekilen partilerde oy pusulasından çıkartıldı. Adalar seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Adalar 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından takvim.com.tr'de olacak. İstanbul Büyükşehir Başkanı olmak için 4 parti ve 17 bağımsız aday kıyasıya yarışacak. Adalar son dakika seçim sonuçlarını ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını merak edenler bu sayfada kalın.

İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi" kararı üzerine İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

Oy verme süresinin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığından artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani geçmiş seçimlerde olduğu gibi saat 19.00 dolaylarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri23 Haziran Adalar İstanbul seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu? Adalar ilçesi kim kazandı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri