23 Haziran seçim anketi son dakika sonuçlar İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son oy oranları. İstanbul'daki seçimlere bir gün kala iki yeni şirketin anketi açıklandı. Açıklanan anketlerde oyların kime verileceğinin yanında farklı sorular da soruldu. İşte İstanbul seçim anketleri... 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce son anketler yayımlandı. Nev Bilgi Danışmanlık'ın anketine göre Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,45 iken, Statü Araştırma şirketinin anketine göre ise Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,2 şeklinde. 23 Haziran Pazar günü İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı. İki şirketin anket sonuçlarında Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları birbirine yakın olsa da, Binali Yıldırım'ın yüzde 50'nin üzerinde oyla önde olduğu görülüyor.