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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 13:19

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

Son dakika haberine göre, Başkan , Üsküdar'da bulunan 'nda kullandı. Başkan Erdoğan, " seçmeni en isabetli kararı verecektir. i İstanbul'da takip edeceğim." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı i için oylarını Üsküdar'da kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 12.20'de 'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Kabine girerek tercihini yapan Erdoğan, oy zarfını sandığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi da aynı sandıkta oy kullandı.

"İSTANBUL SEÇMENİ İSTANBUL İÇİN EN İSABETLİ KARARI VERECEKTİR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan, "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum" dedi.

Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'na eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Erdoğan, "İstanbul gibi bir şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tabi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra tabi ki mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbullumuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Onun içinde İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Ve sizlerin de gayretleri için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum" dedi

SONUÇLARI İSTANBUL'DA TAKİP EDECEK
Bir gazetecinin "Katılım oranı ne olur?" sorusuna Erdoğan, "Hepimiz çok gayret ettik. Yani İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tekrar buradan memleketlerine gönderilmesi noktasında çalışma… Tabi, İstanbul'da olanlarda inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Sizler burada yakından takip ediyorsunuz. Herhalde katılım yüksek olması gerekiyor" şeklinde cevap verdi. Aynı gazetecinin "Gece yarısı trafik olduğunu" hatırlatması üzerine Erdoğan, "Ben o kilitlenmiş trafiği yaşadım" ifadelerini kullandı. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan okuldan ayrılırken, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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