23 Haziran İstanbul yerel seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. İstanbul Arnavutköy ilçesi için son dakika seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul'da oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçilecek ve kazanan aday belli olacak. 23 Haziran Arnavutköy İstanbul seçim sonuçları ve tüm gelişmeler gün boyunca takvim.com.tr adresinde sizlerle olacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu açılan sandık ve oy oranları, sandığımdan hangi aday çıktı gibi yoğun olarak merak edilen soruların cevapları haberimizde olacak. İşte 23 Haziran Arnavutköy İstanbul seçim sonuçları: Arnavutköy ilçesi Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu?

İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi" kararı üzerine İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

Oy verme süresinin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığından artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani geçmiş seçimlerde olduğu gibi saat 19.00 dolaylarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.