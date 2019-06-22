Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.06.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 10:40

Oktar grubuna çatı iddianame! , şantaj, tehdit...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada sona gelindi. Örgüt hakkında 'çatı iddianamesi' hazırlandığı ve 250'ye yakın şüpheliye 31 ayrı suçlama yöneltildiği öğrenildi.

Oktar grubuna çatı iddianame!

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından yaklaşık 5 bin sayfalık 'çatı' iddianame hazırlandığı, hazırlanan 'çatı' iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın onayına sunulduğu kaydedildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli olurken örgütün yöneticilerinden Tarkan Yavaş ve Ulviye Didem Ürer'in de şüpheliler arasında yer aldığı, 250'ye yakın şüphelinin bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilere, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', '', 'Şantaj', 'Tehdit' gibi 31 ayrı suçlama yöneltildiği kaydediliyor.

25 İSİM İTİRAFÇI OLDU
Soruşturma kapsamında 25 ismin itirafçı olarak ifadesi alınmıştı. 5 bine yakın sayfalık iddianamede örgütün nasıl gelişip büyüdüğünün somut ifadelerle anlatıldığı ve 'çatı' iddianameyle aynı nitelikte olduğu öğrenildi.

ÖRGÜT ŞEMASI
İddianamede örgütün şeması da çıkartıldı. Bilindiği gibi örgütte 1 numarada Adnan Oktar yer alırken Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşayan kod ismi 'Dido' olan Didem Ürer 2 numarada yer alıyor. Örgütün hücre sistemlerinden birisi olan 'Kardeşler' grubunun baş yöneticisi olarak ise Tarkan Yavaş bulunuyor. Yavaş'ın Adnan Oktar adına, onun sözcüsü olarak görevlendirildiği belirtiliyor.

SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriOktar grubuna çatı iddianame! Cinsel saldırı, şantaj, tehdit...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri