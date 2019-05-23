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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 15:07

Son dakika: 'de suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

Son dakika... 'de suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3'ü esnaf, biri doktor 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce tutuklanan Ö.T'nin telefonunda kayıtlı bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, esnaf oldukları öğrenilen D.S, R.K. ve S.M. ile doktor M.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.

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