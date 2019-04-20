Adnan Oktar grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Tuba Babuna, 9 ay sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye oldu. 15 Nisan'da tahliye olan Tuba Babuna'dan haber alamadığını söyleyen anne Semin Babuna, "Tuba bizim bilmediğimiz bambaşka bir yere götürülüyor örgüt tarafından. Kızımı kaçırdılar" iddiasında bulundu.
- Güncel
- 20.04.2019
- Gazete
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