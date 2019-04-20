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grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 'dan haber alınamıyor

Kızım kayıp
grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan , 9 ay sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye oldu. 15 Nisan'da tahliye olan Tuba Babuna'dan haber alamadığını söyleyen anne Semin Babuna, "Tuba bizim bilmediğimiz bambaşka bir yere götürülüyor örgüt tarafından. Kızımı kaçırdılar" iddiasında bulundu.

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