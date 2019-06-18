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Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kısa bir süre önce 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Murat Akınca'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. İşte o görüntüler ve çarpıcı iddialar.

18.06.2019 11:55 - Son Güncelleme: 18.06.2019 12:03
Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki Murat Akıncı ile geçtiğimiz gün dünyaevine girdi. Düğün, Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde gerçekleşti. Neşeli hâlleriyle dikkat çeken Özer, düğün sonrası büyük bir şokla sarsıldı.

Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Düğünden saatler sonra Kanal D'de ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca bir dolandırıcıydı ve pek çok kadını vaadlerle dolandırmıştı.

Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti. Dün akşam saat 20.00'de evlenen Zerrin Özer, bu sabah 08.00'de kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı.

Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

Dolandırıldığını iddia eden Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı'nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı'nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini söyledi. Ancak Murat Akınca hakkındaki iddialar sadece bununla sınırlı değil.

Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ İDDİASI!

TemizMagazin'in iddiasına göre, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.

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