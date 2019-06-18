Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...

Dolandırıldığını iddia eden Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı'nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı'nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini söyledi. Ancak Murat Akınca hakkındaki iddialar sadece bununla sınırlı değil.