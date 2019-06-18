Zerrin Özer'e eşi Murat Akınca'dan bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın...
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kısa bir süre önce 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Murat Akınca'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. İşte o görüntüler ve çarpıcı iddialar.
Dolandırıldığını iddia eden Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı'nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı'nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini söyledi. Ancak Murat Akınca hakkındaki iddialar sadece bununla sınırlı değil.