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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 23:16

'den o iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurt genelinde yaşanan larla ilgili Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinde Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinde Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan 'da da bu gece saatlerinden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların, lar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


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