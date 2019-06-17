Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu
17 Haziran 2019 Pazartesi son dakika hava durumu tahminleri yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde yurt genelinde birçok ilde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Haziran 2019 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri ile Bursa ve Balıkesir'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.