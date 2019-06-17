Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri ile Bursa ve Balıkesir'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu