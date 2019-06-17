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Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

17 Haziran 2019 Pazartesi son dakika hava durumu tahminleri yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde yurt genelinde birçok ilde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Haziran 2019 hava durumu tahminleri...

17.06.2019 08:06 - Son Güncelleme: 17.06.2019 10:04
Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri ile Bursa ve Balıkesir'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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