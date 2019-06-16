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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 09:59

Sakın şemsiyesiz çıkmayın! 'den son dakika 41 ile yağış uyarısı | 16 Haziran 2019

Son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde 41 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı bildirildi. İşte 16 Haziran 2019 Pazar ...

Sakın şemsiyesiz çıkmayın! 41 ile yağış uyarısı

Yağışların, öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK
Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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