Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya'nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya'nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ve Sakarya'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu





EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve iç kesimlerinde bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye, Adana ile Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün(Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Salı) doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı bulutlu





GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı bulutlu