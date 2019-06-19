AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beyaz TV ve Kanal 24 TV ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

CHP ADAYININ İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE GÖRÜŞMESİ

Burada önemli olan her iki adaya da eşit mesafede durulması. İsmail Bey CHP adayı ile yüz yüze, benimle de telefonla görüşme gerçekleştirmiştir. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Benim danışmanımla görüştüysen CHP adayının da sadece danışmanıyla görüşmen gerekir.

Yıldırım "Sordum fakat İsmail Bey'den bunun cevabını alamadım. Rakibinle yüz yüze bir odada görüşmeniz ayrı şey benimle telefonda görüşmen ayrı şey. İsmail Küçükkaya'dan bu yaşananlara cevap alamadım" ifadelerini kullandı.



GÖRÜŞME KAMUOYUNDAN GİZLENMİŞTİR

Olması gereken iki tane rakibin program öncesi belirlenen kurallar çerçevesinde her iki adaya da eşit mesafede durulması, kamuoyunun takdirine bırakıyorum, adaylara dürüst muamele yapılmamıştır, görüşme kamuoyundan gizlenmiştir. Keşke bu güzel program yayın öncesi ortaya çıkan bir durumla anılmasaydı, iyi bir sınav verilemedi, rakibimiz ve moderatörün ilişkisi programın değerini azaltmıştır.



MODERATÖRÜN TUTUMUNU ÖNEMSEMEDİM

Ortak yayında verdiğim cevaplar konusunda moderatörün tutumu, davranışını önemsemedim. Ne sorulursa sorulsun dürüstçe cevaplar vermeyi tercih ettim. Tabi ki önemli olan herkesin dikkat kesildiği bu yayında herkesin duymak istediği mesajları vermekti. Rakibimle çok programı sağlıklı yürütebildiğimi söyleyemem. Birçok konuda doğru olmayan ifadeler, tutarsızlıklar... Sürekli bunları düzeltmekle geçti. Daha fazla girmemiz gereken konulara daha az zaman ayırabildik.