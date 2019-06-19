Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Çok önemli açıklamalar yaptı:
BİZ YAPARIZ: Bu hastane 600 klinik yatağı, 120 yoğun bakım yatağı, 144 polikliniği, acil servisleri ve diğer birimleriyle gerçekten modern bir hastanedir. Birileri konuşur biz yaparız.
BUNLARDA YALAN ÇOK: (CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek) O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar, 'Benim onlarla alakam yok.' Hepsi kayıtlarda var. Ordu'da, Ordu Valimize 'İt' diyor, ondan sonra 'İt demedim' diyor. 'Basit dedi' diyor, 'Basitleşme dedim' diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polisimize 'Şerefsizler' dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbulumuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Öyleyse kapı kapı dolaşacağız.
MAZBATANI YSK'DAN ALMADIN: Ben diyor 'Mazbatamı aldım.' Sen mazbatanı YSK'dan almadın. İl Seçim Kurulu'ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun, öğreneceksin. Ne oldu? Müracaatımızı yaptık. YSK ne yaptı? İl Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı iptal etti. Bu ne demektir? Daha öğreneceğin çok şeyler var. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür.
BAŞ VERİRİZ AMA EĞMEYİZ
Erdoğan, İstanbul'da Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nde konuştu: Macron 'Türkiye oradan çekilsin' diyor. Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz ama asla başımızı eğmeyiz.
KALP KRİZİ Mİ? SUİKAST Mİ?
Sisi darbesiyle görevden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), mahkemede can verdi. Sisi yönetimi "Kalp krizi" dedi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı ise Mursi'nin öldürüldüğünü iddia etti. Cenaze, Kahire'de defnedildi. Mursi'nin cenazesine ailesinden başka kimsenin katılmasına izin verilmedi.
Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve beraberindekilerle Fatih Camii'nde Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" dedi.
SAYIŞTAY CHP'Yİ YALANLADI
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun "rapor" iddialarına Sayıştay Başkanlığı'ndan yalanlama geldi:
"Kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük-yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.