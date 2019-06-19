İstanbul 'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Çok önemli açıklamalar yaptı:Bu hastane 600 klinik yatağı, 120 yoğun bakım yatağı, 144 polikliniği, acil servisleri ve diğer birimleriyle gerçekten modern bir hastanedir. Birileri konuşur biz yaparız.CHP adayı Ekrem İmamoğlu 'nu kastederek) O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar, 'Benim onlarla alakam yok.' Hepsi kayıtlarda var. Ordu 'da, Ordu Valimize 'İt' diyor, ondan sonra 'İt demedim' diyor. 'Basit dedi' diyor, 'Basitleşme dedim' diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin.Utanmıyor musun ya? Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbulumuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Öyleyse kapı kapı dolaşacağız.Ben diyor 'Mazbatamı aldım.' Sen mazbatanı YSK 'dan almadın. İlDaha bu işleri bilmiyorsun, öğreneceksin. Ne oldu? Müracaatımızı yaptık. YSK ne yaptı?Daha öğreneceğin çok şeyler var. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür.



BAŞ VERİRİZ AMA EĞMEYİZ

Erdoğan, İstanbul'da Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nde konuştu: Macron 'Türkiye oradan çekilsin' diyor. Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz ama asla başımızı eğmeyiz.

darbesiyle görevden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), mahkemede can verdi. Sisi yönetimi "Kalp krizi" dedi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı ise Mursi'nin öldürüldüğünü iddia etti. Cenaze, Kahire'de defnedildi. Mursi'nin cenazesine ailesinden başka kimsenin katılmasına izin verilmedi.

CHP'Yİ