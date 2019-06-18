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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 05:46

kararı ’de

İli Maden İlçesinde belirlenen bölgenin ilan edilmesine ilişkin Kararı ’de yayımlandı. Elazığ İli Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan riskli alan ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de

'ın onayıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İli Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ilan edildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince alındı.

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