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Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacıosman Metrosu yakınındaki AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyarette bulundu. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım." dedi.

18.06.2019 21:42 - Son Güncelleme: 18.06.2019 21:42
Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacıosman Metrosu yakınındaki AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar, Erdoğan'a çay ikram etti.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, gün içinde Sultangazi'de toplu açılış törenine, ardından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Erdoğan, vatandaşların kendisine yönelik ilgisinin hatırlatılması üzerine, "Seven sevilir. Ben de seviyorum. Halkımı sevdiğim için, vatandaşımı sevdiğim için sağ olsun onlar da gereken ilgiyi gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret

Ziyaretin sürpriz olduğunu dile getiren Erdoğan, gazetecilerin İBB Başkanlığı seçimine ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, seçimin ülke, millet ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

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