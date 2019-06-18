Başkan Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacıosman Metrosu yakınındaki AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyarette bulundu. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım." dedi.
18.06.2019 21:42
- Son Güncelleme: 18.06.2019 21:42
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