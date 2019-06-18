Başkan Erdoğan'dan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok



Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. O kadar ki ailesine Mursi'ye teslim edemeyecek kadar korkak. Ve Muhammed Mursi 'nin vasiyeti var. Vasiyetinde Mursi, ölümünde köyüne defnedilmesini arz etmiş. Bunla tabii bunu kabullenemedi. Sisi yine aynı zulmünü burada da devam ettirdi. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir.



Yedi tane genci bir anda idama götürmüşlerdir. Ne yazık ki dünya sessiz kalmıştır. Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafifler.

Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz..