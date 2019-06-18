Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.06.2019 04:22
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 04:33

Son dakika: 'ın İliç ilçesinde korkutan | son depremler

'ın İliç ilçesinde, saat 03:45'te 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. verilerine göre depremin derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.


'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.




ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.4 derinliği 2 kilometre olarak açıklandı.


SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Erzincan'ın İliç ilçesinde korkutan deprem | Kandilli Rasathanesi son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri