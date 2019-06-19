Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi, dört ayrı hücre evinde gözaltına alındı.
SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ
Evlerde yapılan aramalarda 670 dolar, 6 cep telefonu, 5 taşınabilir bellek, 7 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, modem, sahte kimlik, başkasına ait kimlik ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.