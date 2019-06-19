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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 20:23

'da operasyonu: 4 gözaltı

'da işgal girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. 'da, 'ye yönelik operasyonda, hücre evlerinde kalan 4 kişi yakalandı.

FETÖ'nün hücre evine operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, /PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi, dört ayrı hücre evinde gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda 670 dolar, 6 cep telefonu, 5 taşınabilir bellek, 7 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, modem, sahte kimlik, başkasına ait kimlik ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi.

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