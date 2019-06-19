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  • 19.06.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 12:03

Son dakika haberi: Van merkezli 5 ilde operasyonu: 6 gözaltı

Van merkezli 5 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde Erciş ilçe imamı olduğu iddiasıyla aranan Ü.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Örgütte çözülmeyi önleme ekibi tespit edildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturma kapsamında, kent merkezinde örgüte ait bir yurtta müdürlük yapan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da kaçan Erciş İlçesi imamı olduğu öne sürülen Ü.A. ile tutuklu bulunan örgüt mensuplarının ailelerini örgüt yapısında tutmak için maddi yardımda bulunduğu öne sürülen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Ü.A. tutuklandı, diğer ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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