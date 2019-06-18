Son dakika haberi... İzmir merkezli FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...
İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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