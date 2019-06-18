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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 08:16

Son dakika: merkezli operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

merkezli ’nün ’deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu!
Son dakika haberi... merkezli 'nün 'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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