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  • 18.06.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 18:13

yazarı 'a saldıranlar tutuklandı

gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı 'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Murat Alan'a saldıranlar tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K'nin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce 'a geldiklerini belirtti. nın planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

İfadeleri tamamlanan zanlılar, savcılık tarafından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

OLAY

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan 'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alan'a "kafa travması" teşhisi konmuştu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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