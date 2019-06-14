Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı. Altun şu ifadeleri kullandı:



"Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir."

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Murat Alan, hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar gözaltına alındı. Saldırı sonrası A Haber'e konuşan Alan, "'Bana siyasi iradenizin de hakkından geleceğiz' dediler" ifadelerini kullandı.