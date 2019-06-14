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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 18:55

Cumhurbaşkanlığı'ndan Müdürü ’a yapılan saldırıya kınama

Başkanı Prof. Dr. , hesabı Twitter üzerinden Müdürü ’a yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan o saldırıya kınama

Başkanı Prof. Dr. , hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Altun, Müdürü 'a yapılan saldırıyı kınadı. Altun şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir."

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Murat Alan, hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar gözaltına alındı. Saldırı sonrası A Haber'e konuşan Alan, "'Bana siyasi iradenizin de hakkından geleceğiz' dediler" ifadelerini kullandı.

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