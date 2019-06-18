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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 18:54

Kemal 'ndan Mursi hakkında iki yüzlü açıklama

’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ’nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili ’de devlet kademesi taziyelerini paylaştı. i terörist ilan eden CHP lideri Kemal ise bugünkü grup toplantısında günah çıkarmaya çalıştı.

'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı (67) dün, yargılandığı kamuoyunda "Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin vefatının ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etti. Gece saat 11'den sonra da Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı. Darbeci Sisi yönetimi Mursi'nin ölümünden bile korktu.

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Başkan başta olmak üzere , Muhammed Mursi'nin şehadeti sonrası taziyelerini paylaştı. Mursi'nin cezaevi koşullarına ve haksız şekilde hapiste tutulmasına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ben öncelikle, Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir eda ile tamamiyle bir darbe ile Mısır'ın başına geçen şu anki Zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir. Ve Batı, Sisi'nin bu idamlarına karşı hep sessiz kalmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu, ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük." demişti.

İHVAN'I TERÖRİST İLAN EDEN KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİ YÜZLÜ AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı kemal , darbe yönetiminin yanında yer alarak 'in terörist ilan edilmesini istemiş ve 'ye tepki göstermişti. Terör örgütü YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, darbecilerin yanında yer alıp Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı terörist olarak görülmesi çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi ,Suudi Arabistan-BAE-Mısır'ın terör örgütü kabul ettiği Müslüman Kardeşlerden desteğini çekmeli. Bir Terör örgütünün (İhvan'ın) dört parmağını getirip kendi simgeniz yaptınız" demişti.

Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü Grup Toplantısı'nda ise iki yüzlülüğünü dışa vurdu. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi ilişkin Kılıçdaroğlu "Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.

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