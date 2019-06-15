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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 00:26

Yeni Akit yazarı Murat Alan'ı darbettikten sonra kaçan 4 saldırgandan biri daha yakalandı

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikten sonra kaçan 4 saldırgandan 3'üncüsü de gözaltına alındı. 'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Böylece, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bulunması için yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmış, olayın ardından kaçan saldırganlardan Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) polis ekiplerince yakalanmıştı.

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