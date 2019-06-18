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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 23:07

- yolu ulaşıma tekrar açıldı

'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle - kara yolunda ulaşım her iki yönde durdu. Olay yerine gelen karayolları, itfaiye ve polis ekiplerinin bir saatten fazla süren çalışmalarının ardından yol, iki yönlü trafiğe açıldı.

İzmir-Ankara yolu ulaşıma tekrar açıldı

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

ile arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolunun, kavşağı ile Çepnidere Mahallesi kavşağı arasındaki bölümü kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen karayolları, itfaiye ve polis ekiplerinin bir saatten fazla süren çalışmalarının ardından yol, iki yönlü trafiğe açıldı.

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