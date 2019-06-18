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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 21:22

Meclis'ten geçti mi? ? İşte son durum

na dair detaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye devam ediyor. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren askerlik yasasının Meclis'ten geçip geçmediği de merak konusu. Peki, Askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? ? İşte askerlik yasasına ilişkin son detaylar...

Askerlik yasası Meclis'ten geçti mi?

Askerlik yasasına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından büyük bir önemle takip ediliyor. Askerlik yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Peki, askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte askerlik yasasındaki son gelişmeler...

ASKERLİK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Askerlik yasasının maddeleri Meclis'te görüşülüyor. Yasa için görüşmeler Genel Kurul'da bu hafta da devam ediyor.

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