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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:38

Bahçeli'den talimatı! Avukat ordusu 'da

i için son haftaya girilirken, işi sıkı tutuyor. Muhtemel bir hukuksuzluk durumunda anında müdahale edebilmek için avukatlardan oluşan bir merkez kuran MHP, her sandık için de bir hukukçu görevlendirdi.

Bahçeli'den 23 Haziran talimatı!

Genel Başkanı 'nin hafta sonu ziyaretinin ardından teşkilat çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeli, İstanbul İl Başkanlığı'nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 11 Mayıs'tan itibaren parti olarak İstanbul'a mitili attıklarını hatırlatan Bahçeli, MHP'nin en alt kadrosundan en üst kadrosuna kadar tüm teşkilatları ile sahada olduğunu ifade etti. İstanbul i için kritik haftaya girildiğini ifade eden Bahçeli teşkilata çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

HER SANDIK BAŞINDA HUKUKÇU OLACAK
MHP, İstanbul seçimi için avukatların olduğu bir merkez oluşturdu. 'da İstanbul'da 31 bin 124 sandık kurulacak. Her sandık için ayrı ayrı görevlendirilen avukatlar seçim sonuçları açıklanıncaya kadar sandık başında bekleyecek. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde hukuki destek verecek. Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul seçimlerini 'da, MHP Genel Merkezi'nde takip edeceği öğrenildi.

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