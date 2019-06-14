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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 07:28

böyle duyurdu! Bahçeli'den çıkarması

Genel Başkanı , 23 Haziran'da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı i dolayısıyla üç gün boyunca sürdüreceği program için İstanbul'a geldi. MHP, Bahçeli'nin gelişini hesabından köprüde çekilmiş fotoğrafla birlikte 'Hareketin Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli İstanbul'da...' şeklinde duyurdu.

Bahçeli'den İstanbul çıkarması

Karayolu ile 'a gelişi sırasında, İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılanan Bahçeli'nin kentteki programları kapsamında il durağı partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı oldu.

Bahçeli, MHP İl Başkanlığında aralarında MHP Genel Başkan Yardımcıları , Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda partili tarafından karşılandı.


MHP sosyal medyadan böyle duyurdu: Hareketin Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli İstanbul'da ...

Ziyarette, partisinin çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı.


Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı

Bahçeli daha sonra ise Bengitürk TV ve Türkgün Gazetesi'ni ziyaret etti.

Bahçeli, üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek.

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